Поєдинок відбудеться на стадіоні у Валенсії. Початок о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Україна – Албанія: як подивитися матч?
Офіційним транслятором поєдинків збірної України з футболу на території нашої держави є ОТТ-платформа MEGOGO.
Матч буде доступний власникам підписок "Максимальна", "Оптимальна" і "Спорт", а також усіх пакетів "MEGOPACK". Для перегляду потрібно бути обрати відповідну трансляцію у розділі "Спорт" або ж у списку каналів знайти "Футбол 1".
Безкоштовна трансляція матчу Україна – Швеція буде доступна у мережі Т2 на каналі MEGOGO Спорт.
Коментаторами поєдинку будуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.
Що відомо про матч Україна – Албанія?
- Поєдинок може стати останнім для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.
- У цій зустрічі зможуть вийти на поле футболісти, які пропускали матч проти Швеції через перебір жовтих карток – Юхим Конопля та Руслан Маліновський.
- Очікуються суттєві зміни у складах обох команд після програних матчів плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026.