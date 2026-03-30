Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва после громкого поражения Швеции
- Сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026 после поражения 1:3 от Швеции.
- Команда Сергея Реброва сыграет 31 марта товарищеский матч против Албании.
Сборная Украины готовится к своему второму матчу в 2026 году. Три дня назад команда Сергея Реброва сильно разочаровала фанатов в матче со шведами.
"Сине-желтые" уступили скандинавам 1:3 из-за хет-трика Виктора Дьокереша. Как следствие, команда Реброва не смогла реализовать задачу выхода на чемпионат мира-2026, сообщает УАФ.
О чем будет говорить Ребров?
Поэтому вместо финала плей-офф отбора на Мундиаль нашу команду ожидает товарищеский матч 31 марта. Украина будет играть против сборной Албании, которая также вылетела из квалификации (1:2 от Польши).
Вероятно, эта игра станет последней для Сергея Реброва во главе нашей команды. Накануне встречи тренер сборной Украины проведет пресс-конференцию с представителями СМИ. Начало – 30 марта в 20:00 по киевскому времени.
Контракт Реброва с национальной командой истекает в июле этого года. Ранее президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что организация недовольна провалом в отборе на ЧМ.
Дальнейшая судьба тренера решится после матча против Албании. Напомним, что Ребров возглавил сборную Украины в 2023 году. За это время команда провела 33 матча под его руководством.
Украина одержала 15 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Тренер помог "сине-желтым" квалифицироваться на Евро-2024, но там команда не вышла из группы с Бельгией, Словакией и Румынией.
Что ждет сборную Украины в 2026 году?
- Главной целью для Реброва был выход на ЧМ-2026, но эту задачу "сине-желтые" провалили. В финале плей-офф за выход на Мундиаль будут играть Швеция и Польша.
- 31 марта Украину будет ждать товарищеский матч против Албании. Спарринг в Валенсии начнется в 21:45 по киевскому времени. Его команда проведет под руководством Сергея Реброва, который не объявлял об отставке по информации Tribuna.
- В июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там "сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.