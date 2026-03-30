Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва после громкого поражения Швеции

Сборная Украины готовится к своему второму матчу в 2026 году. Три дня назад команда Сергея Реброва сильно разочаровала фанатов в матче со шведами.

"Сине-желтые" уступили скандинавам 1:3 из-за хет-трика Виктора Дьокереша. Как следствие, команда Реброва не смогла реализовать задачу выхода на чемпионат мира-2026, сообщает УАФ.

О чем будет говорить Ребров?

Поэтому вместо финала плей-офф отбора на Мундиаль нашу команду ожидает товарищеский матч 31 марта. Украина будет играть против сборной Албании, которая также вылетела из квалификации (1:2 от Польши).

Вероятно, эта игра станет последней для Сергея Реброва во главе нашей команды. Накануне встречи тренер сборной Украины проведет пресс-конференцию с представителями СМИ. Начало – 30 марта в 20:00 по киевскому времени.

Контракт Реброва с национальной командой истекает в июле этого года. Ранее президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что организация недовольна провалом в отборе на ЧМ.

Дальнейшая судьба тренера решится после матча против Албании. Напомним, что Ребров возглавил сборную Украины в 2023 году. За это время команда провела 33 матча под его руководством.

Украина одержала 15 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Тренер помог "сине-желтым" квалифицироваться на Евро-2024, но там команда не вышла из группы с Бельгией, Словакией и Румынией.

