Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва після гучної поразки Швеції

Збірна України готується до свого другого матчу у 2026 році. Три дні тому команда Сергія Реброва сильно розчарувала фанатів у матчі зі шведами.

"Синьо-жовті" поступились скандинавам 1:3 через хет-трик Віктора Дьокереша. Як наслідок, команда Реброва не змогла реалізувати завдання виходу на чемпіонат світу-2026, повідомляє УАФ.

Про що буде говорити Ребров?

Тому замість фіналу плей-оф відбору на Мундіаль на нашу команду очікує товариський матч 31 березня. Україна гратиме проти збірної Албанії, яка також вилетіла з кваліфікації (1:2 від Польщі).

Ймовірно, ця гра стане останньою для Сергія Реброва на чолі нашої команди. Напередодні зустрічі тренер збірної України проведе пресконференцію з представниками ЗМі. Початок – 30 березня о 20:00 за київським часом.

Контракт Реброва з національною командою спливає у липні цього року. Раніше президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що організація незадоволена провалом у відборі на ЧС.

Подальша доля тренера вирішиться після матчу проти Албанії. Нагадаємо, що Ребров очолив збірну України у 2023 році. За цей час команда провела 33 матчі під його керівництвом.

Україна здобула 15 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок. Тренер допоміг "синьо-жовтим" кваліфікуватися на Євро-2024, але там команда не вийшла з групи із Бельгією, Словаччиною та Румунією.

