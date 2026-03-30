"Синьо-жовті" поступились скандинавам 1:3 через хет-трик Віктора Дьокереша. Як наслідок, команда Реброва не змогла реалізувати завдання виходу на чемпіонат світу-2026, повідомляє УАФ.
Про що буде говорити Ребров?
Тому замість фіналу плей-оф відбору на Мундіаль на нашу команду очікує товариський матч 31 березня. Україна гратиме проти збірної Албанії, яка також вилетіла з кваліфікації (1:2 від Польщі).
Ймовірно, ця гра стане останньою для Сергія Реброва на чолі нашої команди. Напередодні зустрічі тренер збірної України проведе пресконференцію з представниками ЗМі. Початок – 30 березня о 20:00 за київським часом.
Контракт Реброва з національною командою спливає у липні цього року. Раніше президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що організація незадоволена провалом у відборі на ЧС.
Подальша доля тренера вирішиться після матчу проти Албанії. Нагадаємо, що Ребров очолив збірну України у 2023 році. За цей час команда провела 33 матчі під його керівництвом.
Україна здобула 15 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок. Тренер допоміг "синьо-жовтим" кваліфікуватися на Євро-2024, але там команда не вийшла з групи із Бельгією, Словаччиною та Румунією.
Що чекає на збірну України у 2026 році?
- Головною метою для Реброва був вихід на ЧС-2026, але це завдання "синьо-жовті" провалили. У фіналі плей-оф за вихід на Мундіаль гратимуть Швеція та Польща.
- 31 березня на Україну чекатиме товариський матч проти Албанії. Спаринг у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його команда проведе під керівництвом Сергія Реброва, який не оголошував про відставку за інформацією Tribuna.
- У червні на нашу команду чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там "синьо-жовті" гратимуть у дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.