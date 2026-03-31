Украина победила Албанию в возможно последнем матче под руководством Реброва

Национальная сборная Украины провела свой второй поединок в 2026 году. К сожалению, он носил сугубо товарищеский характер.

Борьбу за выход на чемпионат мира наша команда завершила в полуфинале стадии плей-офф отбора. Обидчиком команды Сергея Реброва стала сборная Швеции (1:3), сообщает 24 Канал.

Что предшествовало спаррингу?

Как следствие, второй мартовский матч стал для Украины товарищеским. "Сине-желтым" для спарринга выпала сборная Албании, которая в своем полуфинале плей-офф уступила Польше.

Ожидаемо, эта игра не вызвала большой интерес со стороны болельщиков. Они остались подавлены после позорной игры против Швеции, а будущее тренерского штаба остается туманным.

Вероятно, игра против Албании стала последней для Сергей Реброва во главе сборной, ведь его контракт с командой завершается этим летом. Тем не менее, по условиям ФИФА Украина и Албания должны были играть товарищеский матч.

Ожидалось, что тренер применит максимальную ротацию по сравнению с игрой против шведов. Однако с первых минут снова вышли Забарный и Ярмолюк, а также в основу вернулись Конопля и Малиновский.

Украина – Албания 1:0

Гол: Гуцуляк, 46.

Первый тайм прошел под нашим контролем, но большого количества моментов у команд не было. Неплохо пробивали Гуцуляк и Малиновский, а Яремчук даже смог забить.

Однако гол нападающего Лиона отменили из-за офсайда. У албанцев был лишь один полумомент у Брои, но нападающему нормально пробить не позволил Забарный.

В конце концов первый тайм голов не принес, но уже на первой минуте второго наша команда смогла выйти вперед. Гуцуляк откликнулся на пдачу от Михайличенко и головой пробил Стракошу.

Это уже шестой мяч Алексея за сборную, которые он забил в течение последнего года. Ребров же начал делать замены лишь после 60-й минуты. Ожидаемо, на поле вышел Пономаренко, который дебютировал против Швеции с гола.

"Сине-желтые" продолжили давить и создавать моменты. После удара Волошина спас кипер албанцев, также классные моменты имели Гуцуляк, Шапаренко и Пономаренко.

Николай даже попал в штангу после выхода один на один. Однако нашей команде не удалось развить преимущество. При этом и у Албании почти не было моментов, поэтому минимальную победу Украины можно назвать справедливым результатом.

