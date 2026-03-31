Ребров назвал состав на потенциально последний матч в сборной: звезда команды оказался ненужным

Сборная Украины готовится ко второму матчу в 2026 году. К сожалению, он уже не будет носить официальный статус, а лишь товарищеский.

Наша национальная сборная сыграет спарринг против Албании в испанской Валенсии. Накануне встречи Сергей Ребров определился с заявкой на игру, сообщает УАФ.

По теме Онлайн-трансляция товарищеского матча Украина – Албания

Кто будет играть против Албании?

В заявку на встречу могли попасть только 23 игрока, тогда как на сбор были вызваны 26. К сожалению, накануне встречи с албанцами тавмы потерпел новичок Борис Крушинский.

Игрок Полесья покинул расположение сборной и не сыграет в спарринге. Также Ребров отсеял лидера Шахтера Олега Очеретько и бомбардира из Жироны Владислава Ваната.

Заявка сборной Украины на игру с Албанией:

Руслан Нещерет (Динамо) Ефим Конопля (Шахтер) Богдан Михайличенко (Полесье) Александр Сваток (Остин) Валерий Бондарь (Шахтер) Егор Ярмолюк (Брентфорд) Алексей Гуцуляк (Полесье) Руслан Малиновский (Дженоа) Роман Яремчук (Лион) Николай Шапаренко (Динамо) Матвей Пономаренко (Динамо) Анатолий Трубин (Бенфика) Илья Забарный (ПСЖ) Александр Пихаленок (Динамо) Виктор Цыганков (Жиоона) Виталий Миколенко (Эвертон) Георгий Судаков (Бенфика) Александр Тымчик (Динамо) Эдуард Сарапий (Полесье) Александр Зубков (Трабзонспор) Иван Калюжный (Металлист 1925) Назар Волошин (Динамо) Дмитрий Ризнык (Шахтер)

Матч Украина – Албания начнется 31 марта в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo, а также канале "Megogo Спорт" в кабельных сетях.

Существует вероятность, что это матч станет последним для Сергея Реброва во главе сборной Украины. Ранее Sport.ua сообщал о двух кандидатах на смену ренеру.

Сборная Украины в 2026 году: что дальше?