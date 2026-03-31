Наша национальная сборная сыграет спарринг против Албании в испанской Валенсии. Накануне встречи Сергей Ребров определился с заявкой на игру, сообщает УАФ.
По теме Онлайн-трансляция товарищеского матча Украина – Албания
Кто будет играть против Албании?
В заявку на встречу могли попасть только 23 игрока, тогда как на сбор были вызваны 26. К сожалению, накануне встречи с албанцами тавмы потерпел новичок Борис Крушинский.
Игрок Полесья покинул расположение сборной и не сыграет в спарринге. Также Ребров отсеял лидера Шахтера Олега Очеретько и бомбардира из Жироны Владислава Ваната.
Заявка сборной Украины на игру с Албанией:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Ефим Конопля (Шахтер)
- Богдан Михайличенко (Полесье)
- Александр Сваток (Остин)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Алексей Гуцуляк (Полесье)
- Руслан Малиновский (Дженоа)
- Роман Яремчук (Лион)
- Николай Шапаренко (Динамо)
- Матвей Пономаренко (Динамо)
- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Илья Забарный (ПСЖ)
- Александр Пихаленок (Динамо)
- Виктор Цыганков (Жиоона)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
- Георгий Судаков (Бенфика)
- Александр Тымчик (Динамо)
- Эдуард Сарапий (Полесье)
- Александр Зубков (Трабзонспор)
- Иван Калюжный (Металлист 1925)
- Назар Волошин (Динамо)
- Дмитрий Ризнык (Шахтер)
Матч Украина – Албания начнется 31 марта в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo, а также канале "Megogo Спорт" в кабельных сетях.
Существует вероятность, что это матч станет последним для Сергея Реброва во главе сборной Украины. Ранее Sport.ua сообщал о двух кандидатах на смену ренеру.
Сборная Украины в 2026 году: что дальше?
- Главной целью для "сине-желтых" был выход на ЧМ-2026, но эту задачу они провалили. В финале плей-офф за выход на Мундиаль будут играть Швеция и Польша.
- В июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там сборная будет играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.