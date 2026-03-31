Наша національна збірна зіграє спаринг проти Албанії у іспанській Валенсії. Напередодні зустрічі Сергій Ребров визначився із заявкою на гру, повідомляє УАФ.

Хто гратиме проти Албанії?

До заявки на зустріч могли потрапити лише 23 гравці, тоді як на збір були викликані 26. На жаль, напередодні зустрічі із албанцями тавми зазнав новачок Борис Крушинський.

Гравець Полісся залишив розташування збірної та не зіграє у спарингу. Також Ребров відсіяв лідера Шахтаря Олега Очеретька та бомбардира з Жирони Владислава Ваната.

Заявка збірної України на гру з Албанією:

Руслан Нещерет (Динамо) Юхим Конопля (Шахтар) Богдан Михайліченко (Полісся) Олександр Сваток (Остін) Валерій Бондар (Шахтар) Єгор Ярмолюк (Брентфорд) Олексій Гуцуляк (Полісся) Руслан Маліновський (Дженоа) Роман Яремчук (Ліон) Микола Шапаренко (Динамо) Матвій Пономаренко (Динамо) Анатолій Трубін (Бенфіка) Ілля Забарний (ПСЖ) Олександр Піхальонок (Динамо) Віктор Циганков (Жиоона) Віталій Миколенко (Евертон) Георгій Судаков (Бенфіка) Олександр Тимчик (Динамо) Едуард Сарапій (Полісся) Олександр Зубков (Трабзонспор) Іван Калюжний (Металіст 1925) Назар Волошин (Динамо) Дмитро Різник (Шахтар)

Матч Україна – Албанія розпочнеться 31 березня о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo, а також каналі "Megogo Спорт" у кабельних мережах.

Існує ймовірність, що це матч стане останнім для Сергія Реброва на чолі збірної України. Раніше Sport.ua повідомляв про двох кандидатів на зміну ренеру.

