Украина шокировала результатом на старте футзального Евро-2026: как сыграли с Арменией
- Сборная Украины по футзалу проиграла Армении со счетом 1:2 в первом матче Евро-2026.
- Украина вела в счете после гола Владислава Первеева, но пропустила два гола в концовке матча.
Сборная Украины по футзалу начала выступления на чемпионате Европы, который принимают Латвия, Литва и Словения. В первом туре в группе B подопечные Александра Косенко играли против Армении.
Турнир "сине-желтые" проводят в статусе одного из фаворитов. Но первый матч стал для сборной Украины холодным душем, пишет 24 Канал.
Смотрите также Где смотреть матчи сборной Украины на чемпионате Европы по футзалу
Как сыграла Украина в первом матче футзального Евро-2026?
Сборная Армении, в составе которой немало этнических россиян, что служило дополнительным стимулом для украинцев не дать сопернику шанса на успех, неожиданно активно начала игру. В первом тайме армяне атаковали острее, но, к счастью, голкипер нашей команды Юрий Савенко действовал безошибочно.
Евро-2026. Армения – Украина / фото UEFA
После перерыва казалось, что все наконец-то пошло по плану: на 26-ой минуте Владислав Первеев прошил вратаря и открыл счет.
Но заключительная десятиминутка стала для команды Александра Косенко провальной. Дерменяну дали отличиться дублем, а на то, чтобы выровнять положение, не хватило ни сил, ни времени.
1:2 – драматическое поражение украинцев, которое усложняет борьбу за выход в плей-офф.
С кем Украина сыграет на футзальном Евро-2026 дальше?
- Результаты двух оставшихся игр, на групповом этапе, теперь приобретают для сборной Украины максимальное турнирное значение.
- 25 января в 17 часов по Киеву "сине-желтые" в Каунасе сыграют с хозяевами площадки литовцами.
- А 28 января Украину ждет переезд в Ригу, где соперником станет команда Чехии. Старт поединка – в 20:30.
- Как пишет сайт УЕФА, лишь две команды из группы выходят в четвертьфиналы.