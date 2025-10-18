Национальная сборная Украины 13 октября сыграла матч отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана. Футболистов обеих команд на поле выводили дети военных, которые проходят реабилитацию после ранений.

Благотворительная акция состоялась благодаря Украинской ассоциации футбола и проекту RECOVERY. Дети военных, проходящих реабилитацию после ранений, впервые смогли вживую увидеть матч сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Как дети военных выводили на матч звезд сборной Украины?

Дети не только болели за своих любимцев на трибунах стадиона "Краковия" в Кракове. Они стали полноценными участниками поединка, ведь выводили на игру футболистов сборных Украины и Азербайджана.

Своими эмоциями дети военных поделились после поединка.

У меня были переживания, когда я выходила с футболистами на поле. Боялась, что потеряюсь, и дрожала, потому что это был мой первый раз. Я очень волновалась – вокруг столько известных игроков! Казалось, что от того, как я выйду, зависит вся моя жизнь,

– рассказала Катя, которая выводила на поле Алексея Гуцуляка.

А вот Илья, который выводил на поле Артема Довбика, совсем не боялся большого стадиона, хотя поначалу было немного страшно.

"Я счастлив, что смог поехать в такое путешествие. Когда я выходил с футболистами на поле, сильно дрожал, мне было немного страшно. Но это не страшно! Просто футболисты брали за руку и выходили. А потом, когда звучал Гимн Украины, они клали руку на плечо, и мы пели", – рассказал Илья.

Незабываемые эмоции получил Матвей, отец которого уже более 10 лет преданно служит Украине.

Это было очень классно! Мне очень понравилось! Хотел бы еще раз. Спасибо,

– сказал Матвей.

Среди детей были дети ветеранов российско-украинской войны, которые после реабилитации родителей впервые посетили матч сборной Украины. На поединке присутствовал Ростислав – сын игрока ампфутбольной команды МСК Днепр (Черкассы) Максима Сороки. В 2015 году Максим принял присягу и присоединился в ряды ВСУ. В 2024 году получил тяжелое ранение после поражения FPV-дрононом, в результате чего потерял ногу.

Дети украинских военных на матче Украина – Азербайджан / фото УАФ

Как поддержка деток военных помогла сборной Украины?