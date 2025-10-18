Дети раненых военных вывели игроков Украины и Азербайджана на матч в Кракове
- На матч отбора на ЧМ-2026 между Украиной и Азербайджаном футболистов выводили дети военных, которые проходят реабилитацию после ранений.
- Благодаря поддержке болельщиков Украина победила Азербайджан со счетом 2:1, закрепившись на второй строчке в отборочной таблице.
Национальная сборная Украины 13 октября сыграла матч отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана. Футболистов обеих команд на поле выводили дети военных, которые проходят реабилитацию после ранений.
Благотворительная акция состоялась благодаря Украинской ассоциации футбола и проекту RECOVERY. Дети военных, проходящих реабилитацию после ранений, впервые смогли вживую увидеть матч сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Читайте также Поединок Украина – Азербайджан посетили представители спецподразделения Нацгвардии "Омега"
Как дети военных выводили на матч звезд сборной Украины?
Дети не только болели за своих любимцев на трибунах стадиона "Краковия" в Кракове. Они стали полноценными участниками поединка, ведь выводили на игру футболистов сборных Украины и Азербайджана.
Своими эмоциями дети военных поделились после поединка.
У меня были переживания, когда я выходила с футболистами на поле. Боялась, что потеряюсь, и дрожала, потому что это был мой первый раз. Я очень волновалась – вокруг столько известных игроков! Казалось, что от того, как я выйду, зависит вся моя жизнь,
– рассказала Катя, которая выводила на поле Алексея Гуцуляка.
А вот Илья, который выводил на поле Артема Довбика, совсем не боялся большого стадиона, хотя поначалу было немного страшно.
"Я счастлив, что смог поехать в такое путешествие. Когда я выходил с футболистами на поле, сильно дрожал, мне было немного страшно. Но это не страшно! Просто футболисты брали за руку и выходили. А потом, когда звучал Гимн Украины, они клали руку на плечо, и мы пели", – рассказал Илья.
Незабываемые эмоции получил Матвей, отец которого уже более 10 лет преданно служит Украине.
Это было очень классно! Мне очень понравилось! Хотел бы еще раз. Спасибо,
– сказал Матвей.
Среди детей были дети ветеранов российско-украинской войны, которые после реабилитации родителей впервые посетили матч сборной Украины. На поединке присутствовал Ростислав – сын игрока ампфутбольной команды МСК Днепр (Черкассы) Максима Сороки. В 2015 году Максим принял присягу и присоединился в ряды ВСУ. В 2024 году получил тяжелое ранение после поражения FPV-дрононом, в результате чего потерял ногу.
Дети украинских военных на матче Украина – Азербайджан / фото УАФ
Как поддержка деток военных помогла сборной Украины?
- Благодаря горячей поддержке болельщиков команда Сергея Реброва победила Азербайджан со счетом 2:1. Победные голы за Украину забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
- Благодаря этой победе "сине-желтые" закрепились на второй строчке в таблице игру Н. Два последних поединка в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет в ноябре: 13 числа против Франции, а 16-го с Исландией.