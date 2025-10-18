Національна збірна України 13 жовтня зіграла матч відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану. Футболістів обох команд на поле виводили діти військових, які проходять реабілітацію після поранень.

Благодійна акція відбулася завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY. Діти військових, що проходять реабілітацію після поранень, вперше змогли наживо побачити матч збірної України, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Як діти військових виводили на матч зірок збірної України?

Дітлахи не тільки вболівали за своїх улюбленців на трибунах стадіону "Краковія" у Кракові. Вони стали повноцінними учасниками поєдинку, адже виводили на гру футболістів збірних України та Азербайджану.

Своїми емоціями діти військових поділилися після поєдинку.

У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася – навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя,

– розповіла Катя, яка виводила на поле Олексія Гуцуляка.

А от Ілля, який виводив на поле Артема Довбика, зовсім не боявся великого стадіону, хоча попервах було трохи лячно.

"Я щасливий, що зміг поїхати в таку подорож. Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали", – розповів Ілля.

Незабутні емоції здобув Матвійко, батько якого вже понад 10 років віддано служить Україні.

Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую,

– сказав Матвій.

Серед дітлахів були діти ветеранів російсько-української війни, які після реабілітації батьків вперше відвідали матч збірної України. На поєдинку був присутній Ростислав – син гравця ампфутбольної команди МСК Дніпро (Черкаси) Максима Сороки. У 2015 році Максим склав присягу та доєднався до лав ЗСУ. У 2024 році зазнав важкого поранення після ураження FPV-дрононом, внаслідок чого втратив ногу.

Діти українських військових на матчі Україна – Азербайджан / фото УАФ

