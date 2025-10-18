Благодійна акція відбулася завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY. Діти військових, що проходять реабілітацію після поранень, вперше змогли наживо побачити матч збірної України, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.
Як діти військових виводили на матч зірок збірної України?
Дітлахи не тільки вболівали за своїх улюбленців на трибунах стадіону "Краковія" у Кракові. Вони стали повноцінними учасниками поєдинку, адже виводили на гру футболістів збірних України та Азербайджану.
Своїми емоціями діти військових поділилися після поєдинку.
У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася – навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя,
– розповіла Катя, яка виводила на поле Олексія Гуцуляка.
А от Ілля, який виводив на поле Артема Довбика, зовсім не боявся великого стадіону, хоча попервах було трохи лячно.
"Я щасливий, що зміг поїхати в таку подорож. Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали", – розповів Ілля.
Незабутні емоції здобув Матвійко, батько якого вже понад 10 років віддано служить Україні.
Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую,
– сказав Матвій.
Серед дітлахів були діти ветеранів російсько-української війни, які після реабілітації батьків вперше відвідали матч збірної України. На поєдинку був присутній Ростислав – син гравця ампфутбольної команди МСК Дніпро (Черкаси) Максима Сороки. У 2015 році Максим склав присягу та доєднався до лав ЗСУ. У 2024 році зазнав важкого поранення після ураження FPV-дрононом, внаслідок чого втратив ногу.
Діти українських військових на матчі Україна – Азербайджан / фото УАФ
Як підтримка діток військових допомогла збірній Україні?
Завдяки палкій підтримці вболівальників команда Сергія Реброва перемогла Азербайджан з рахунком 2:1. Переможні голи за Україну забивали Олексій Гуцуляк і Руслан Маліновський.
Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" закріпилися на другій сходинці у таблиці гру Н. Два останні поєдинки у відборі на ЧС-2026 збірна України зіграє у листопаді: 13 числа проти Франції, а 16-го з Ісландією.