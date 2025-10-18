Благодійна акція відбулася завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY. Діти військових, що проходять реабілітацію після поранень, вперше змогли наживо побачити матч збірної України, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Як діти військових виводили на матч зірок збірної України?

Дітлахи не тільки вболівали за своїх улюбленців на трибунах стадіону "Краковія" у Кракові. Вони стали повноцінними учасниками поєдинку, адже виводили на гру футболістів збірних України та Азербайджану.

Своїми емоціями діти військових поділилися після поєдинку.

У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася – навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя,

– розповіла Катя, яка виводила на поле Олексія Гуцуляка.

А от Ілля, який виводив на поле Артема Довбика, зовсім не боявся великого стадіону, хоча попервах було трохи лячно.

"Я щасливий, що зміг поїхати в таку подорож. Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали", – розповів Ілля.

Незабутні емоції здобув Матвійко, батько якого вже понад 10 років віддано служить Україні.

Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую,

– сказав Матвій.

Серед дітлахів були діти ветеранів російсько-української війни, які після реабілітації батьків вперше відвідали матч збірної України. На поєдинку був присутній Ростислав – син гравця ампфутбольної команди МСК Дніпро (Черкаси) Максима Сороки. У 2015 році Максим склав присягу та доєднався до лав ЗСУ. У 2024 році зазнав важкого поранення після ураження FPV-дрононом, внаслідок чого втратив ногу.

