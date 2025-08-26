Именно с последними подопечные Сергея Реброва сыграют в матче четвертого тура. Определилось место, где наша национальная команда будет принимать Азербайджан, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Где состоится матч Украина – Азербайджан?

Домашний поединок сборная Украины проведет с азербайджанцами в Польше. Игра состоится в Кракове на стадионе "Краковия".

Эта арена вмещает чуть больше, чем 15 тысяч зрителей. На ней "сине-желтые" уже дважды проводили свои матчи.

Отметим, что матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября. Он начнется в 21:45 по киевскому времени.



Где Украина будет принимать Азербайджан / Изображение УАФ

К слову. Впервые Украина играла на стадионе "Краковия" 9 октября 2016 года в отборе к ЧМ-2018 и одержала победу над Косово со счетом 3:0 благодаря голам Артема Кравца, Андрея Ярмоленка и Руслана Ротаня. Второй поединок состоялся 27 сентября 2022 года в Лиге наций и тогда подопечные Александра Петракова сыграли в безголевую ничью с Шотландией.

