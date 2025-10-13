Сборная Украины в "валидольном" матче вырвала победу у Азербайджана в отборе на ЧМ-2026
- Сборная Украины победила Азербайджан со счетом 2:1 в отборе на ЧМ-2026.
- Украина имеет семь очков после четырех матчей и следующий матч сыграет против Франции 13 ноября.
Сборная Украины по футболу 13 октября провела свой матч 4-го тура отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана. Команда Сергея Реброва заработала важные три балла в поединке с непростым соперником.
После победы над Исландией (5:3) подопечным Сергея Реброва нужно было закрепить результат в матче с Азербайджаном. Первая встреча соперников завершилась вничью – 1:1, пишет 24 Канал.
Как сыграли Украина и Азербайджан?
По сравнению с победным матчем против Исландии тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым провел четыре изменения в стартовом составе: вместо Калюжного, Шапаренко, Судакова и Ваната, вышли Ярмолюк, Очеретько, Волошин и Довбик.
Уже в дебюте встречи "сине-желтые" едва не пропустили гол от соперника. После неудачного паса Матвиенко на свидание с Трубиным выбежал Ахундзаде. К счастью, реакция не подвела голкипера сборной Украины, который затормозил полет мяча, а защитник Шахтера исправил ошибку, выбив кожаного из пустых ворот.
После этого украинцы принялись за дело. Моменты вблизи ворот Азербайджана начали возникать один за другим.
Подопечные Реброва достигли своего на 30-й минуте. Руслан Малиновский выполнил подачу со штрафного прямо на голову Гуцуляка, от которого мяч залетел в ворота.
Видео гола Гуцулюка
Однако соперник не стушевался и на последней минуте первого тайма сравнял счет, наказав украинцев за неиспользованные моменты. После удара Ахундзаде мяч в собственные ворота срезал Миколенко.
Видео автогола Миколенко
Во втором тайме подопечные Сергея Реброва понеслись исправлять ситуацию. Великолепные возможности были у Малиновского, Довбыка и Забарного.
На 64-й минуте "сине-желтые" вновь повели в счете. После паса Гуцуляка Малиновский записал на свой счет третий гол в двух матчах.
Видео гола Малиновского
На 89-й минуте третий мяч залетел в ворота Азербайджана после удара Волошина. Однако арбитр отменил гол, просмотрев ВАР.
Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Украины над Азербайджаном со счетом 2:1.
Украина – Азербайджан 2:1
Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Миколенко (АГ), 45+3
Видеообзор матча Украина – Азербайджан
Турнирное положение Украины в отборе на ЧМ-2026?
- Сборная Украины сыграла четыре матча в квалификации на чемпионат мира-2026. В активе подопечных Сергея Реброва семь очков.
- Свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 13 ноября против лидера квартета Н французов. А 16 ноября украинцы завершат групповой раунд матчем с Исландией.