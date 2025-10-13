Збірна України з футболу 13 жовтня провела свій матч 4-го туру відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану. Команда Сергія Реброва заробила важливі три бали у поєдинку з непростим суперником.

Після перемоги над Ісландією (5:3) підопічним Сергія Реброва потрібно було закріпити результат у матчі з Азербайджаном. Перша зустріч суперників завершилася внічию – 1:1, пише 24 Канал.

До теми Україна – Азербайджан: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026

Як зіграли Україна та Азербайджан?

У порівнянні з переможним матчем проти Ісландії тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим провів чотири зміни у стартовому складі: замість Калюжного, Шапаренка, Судакова і Ваната, вийшли Ярмолюк, Очеретько, Волошин і Довбик.

Вже у дебюті зустрічі "синьо-жовті" ледве не пропустили гол від суперника. Після невдалого пасу Матвієнка на побачення з Трубіним вибіг Ахундзаде. На щастя, реакція не підвела голкіпера збірної України, який загальмував політ м'яча, а захисник Шахтаря виправив помилку, вибивши шкірястого з порожніх воріт.

Після цього українці взялися за справу. Моменти поблизу воріт Азербайджану почали виникати один за одним.

Підопічні Реброва досягли свого на 30-й хвилині. Руслан Маліновський виконав подачу зі штрафного прямо на голову Гуцуляка, від якого м'яч залетів у ворота.

Відео голу Гуцулюка

Однак суперник не знітився і на останній хвилині першого тайму зрівняв рахунок, покаравши українців за невикористані моменти. Після удару Ахундзаде м'яч у власні ворота зрізав Миколенко.

Відео автогола Миколенка

У другому таймі підопічні Сергія Реброва понеслася виправляти ситуацію. Чудові нагоди були у Маліновського, Довбика і Забарний.

На 64-й хвилині "синьо-жовті" знову повели в рахунку. Після пасу Гуцуляка Маліновський записав на свій рахунок третій гол у двох матчах.

Відео голу Маліновського

На 89-й хвилині третій м'яч залетів у ворота Азербайджану після удару Волошина. Однак арбітр скасував гол, переглянувши ВАР.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу збірної України над Азербайджаном з рахунком 2:1.

Україна – Азербайджан 2:1

Голи: Гуцуляк, 30, Маліновський, 64 – Миколенко (АГ), 45+3

