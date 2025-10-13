Украина победила Азербайджан: видео голов и обзор матча отбора на ЧМ-2026
- Сборная Украины победила Азербайджан со счетом 2:1 в матче отбора на ЧМ-2026, который состоялся в Кракове.
- В ноябре украинская команда сыграет против Франции и Исландии в рамках группового турнира отбора на ЧМ-2026, где сейчас занимает четвертое место с семью очками.
В понедельник, 13 октября, в Кракове закончился матч 4-го тура отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В очном поединке встретились сборные Украины и Азербайджана.
Подопечные Сергея Реброва в напряженном матче победили Азербайджан со счетом 2:1. К вашему вниманию видео всех голов и самых интересных моментов встречи, пишет 24 Канал.
Как забивали голы в матче Украина – Азербайджан?
Сборная Украины первой изменила нули на табло стадиона "Краковия". Полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский мастерски выполнил подачу со штрафного на Алексея Гуцуляка. Вингер Полесья в воздухе переиграл оппонентов и переправил мяч в сетку ворот Азербайджана.
Видео гола Гуцуляка
Футболисты азербайджанской сборной сравняли счет в конце первого тайма. После удара Ахундзаде мяч в собственные ворота срезал Миколенко.
Видео автогола Миколенко
В середине второго тайма украинцы снова вышли вперед. Гуцуляк и Малиновский поменялись ролями и хавбек Дженоа записал свою фамилию в протокол после паса вингера Полесья.
Видео гола Малиновского
До финального свистка счет на табло стадиона "Краковия" не изменился. Сборная Украины одержала победу над Азербайджаном со счетом 2:1.
Видеообзор матча Украина – Азербайджан
Что дальше со сборной Украины?
- В ноябре подопечные Сергея Реброва сыграют два последних матча группового турнира отбора на ЧМ-2026. 13 ноября "сине-желтые" сыграют против Франции, а 16 ноября встретятся с Исландией.
- Прямую путевку на Мундиаль получит победитель группы Н. Команда, которая займет второе место сможет побороться за выход на ЧМ-2026 через матчи плей-офф.
- После четырех матчей "сине-желтые" идут четвертыми в квартете с семью очками в активе.