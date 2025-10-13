В понедельник, 13 октября, в Кракове закончился матч 4-го тура отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В очном поединке встретились сборные Украины и Азербайджана.

Подопечные Сергея Реброва в напряженном матче победили Азербайджан со счетом 2:1. К вашему вниманию видео всех голов и самых интересных моментов встречи, пишет 24 Канал.

Как забивали голы в матче Украина – Азербайджан?

Сборная Украины первой изменила нули на табло стадиона "Краковия". Полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский мастерски выполнил подачу со штрафного на Алексея Гуцуляка. Вингер Полесья в воздухе переиграл оппонентов и переправил мяч в сетку ворот Азербайджана.

Видео гола Гуцуляка

Футболисты азербайджанской сборной сравняли счет в конце первого тайма. После удара Ахундзаде мяч в собственные ворота срезал Миколенко.

Видео автогола Миколенко

В середине второго тайма украинцы снова вышли вперед. Гуцуляк и Малиновский поменялись ролями и хавбек Дженоа записал свою фамилию в протокол после паса вингера Полесья.

Видео гола Малиновского

До финального свистка счет на табло стадиона "Краковия" не изменился. Сборная Украины одержала победу над Азербайджаном со счетом 2:1.

Видеообзор матча Украина – Азербайджан

Что дальше со сборной Украины?