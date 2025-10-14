Сборная Украины по футболу накануне провела поединок четвертого тура квалификационного раунда к чемпионату мира-2026. Подопечные Сергея Реброва встречались с Азербайджаном и одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Болельщики в течение игры традиционно голосовали за "Льва матча" и в конце концов эта награда досталась Руслану Малиновскому. Своим мнением относительно главного героя встречи поделился Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

Кого Леоненко считает игроком матча?

Бывший форвард сборной Украины согласился, что полузащитник Дженоа провел великолепную игру. Однако он считает, что эту награду должен был получить другой футболист, который незаслуженно остался в тени.

"Для меня лучший игрок – Гуцуляк. И потому, что забил головой, хотя обычно наши полузащитники головой не умеют играть, и потому, что отлично поймал мяч левой и сбросил товарищу Малиновскому. Не каждый футболист сможет отдать такой голевой пас.

Да, Малиновский уже вторую игру подряд выглядит очень хорошо. И снова с правой забил. Правда, снова расстреливал. Это гол не Малиновского, а Гуцуляка. Хочу поздравить Буткевича. В этих двух матчах Гуцуляк участвовал везде. После таких игр его цена выросла прилично", – заявил Леоненко.

К слову. В поединке Украина – Азербайджан Руслан Малиновский и Алексей Гуцуляк забили по голу с ассистов друг друга. В голосовании за "Льва матча" полузащитник Дженоа с отрывом опередил остальных игроков, набрав 55%.

Напомним, что накануне Юрий Вернидуб прокомментировал выступление подопечных Сергея Реброва против азербайджанцев. Он имел немало вопросов к нашей национальной команде, а со знаком плюс отдельно отметил именно Малиновского.

Что известно о карьере Алексея Гуцуляка?