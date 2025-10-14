Подопечные Сергея Реброва одержали непростую победу со счетом 2:1. После поединка в эфире Megogo первыми эмоциями от игры поделился Артем Довбик, информирует 24 Канал.

Что Довбик сказал о победе над Азербайджаном?

Нападающий Ромы, в частности, объяснил, благодаря чему во втором тайме сборной Украины удалось переиграть неуступчивого соперника. Он отметил, что команда не опустила руки после пропущенного гола и постоянное давление на ворота азербайджанцев дал свой результат.

"Когда играешь против сборных, нет легких соперников. Все настраиваются, все отдаются на максимум. Да, где-то пропустили этот гол в раздевалку, и он нас немножко встряхнул, но хорошо, что так все закончилось. Главное – это три очка.

Мы настраивались на то, что нам нужно забивать, доминировать, нагружать их защитников, играть быстрее, чтобы они уставали и мы находили свои шансы для того, чтобы забить гол. Были моменты, где-то я не мог их реализовать. Но думаю, что это хорошо, если они сконцентрированы на мне – это значит, что где-то мы имеем свободное пространство, а другой игрок может реализовать большинство на поле", – сказал Довбик.

К слову. В параллельном матче группы D сборные Исландии и Франции сыграли вничью со счетом 2:2. Поэтому сейчас "сине-желтые" отстают от лидера квартета на три зачетных очка.

Отметим, что накануне также матч с Азербайджаном прокомментировал бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. В комментарии для BLIK он заявил, что ожидал более простой победы "сине-желтых".

Не ожидал я, что будет такая тяжелая игра, но это полностью вина наших игроков. Ну не умеют они держать мяч! Не держится он в ногах наших ребят абсолютно. Отбор – потеря, отбор – потеря, и так постоянно. Я тоже, смотря игру, переживал... Ну что это такое? Украина ведет в счете и вместо того, чтобы успокоить игру, придержать мяч, контролировать то, что происходит на поле, наши допускают ошибку за ошибкой. Много брака, очень много. Все это говорит о невысоком классе наших игроков,

– сказал специалист.

