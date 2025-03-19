Суспільне не будет транслировать матч Украина – Бельгия: где смотреть бесплатно

Сборная Украины 20 марта сыграет свой первый матч в 2025 году. Противостояние "сине-желтых" с Бельгией с нетерпением ожидают футбольные болельщики.

В марте произошла смена транслятора матчей сборной Украины. Отныне эксклюзивными правами владеет MEGOGO, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу медиаплатформы.

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Кто бесплатно будет транслировать матч Украина – Бельгия

Ранее матчи сборной Украины транслировались на региональных каналах Суспільного. Однако начиная с марта 2025 года поединки "сине-желтых" будет показывать исключительно MEGOGO.

Бесплатно матчи сборной Украины, в частности против Бельгии, можно посмотреть на телеканале MEGOGO СПОРТ, который вещает в эфире Т2 и кабельных сетях. Он начал вещание 29 августа 2024 года.

Также матч Украина – Бельгия будет доступен подписчикам MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Поединок можно посмотреть в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события. Кроме того, на медиасервисе будет доступен матч с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

Напомним, что первый матч Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Под вопросом участие в поединке форварда Артема Довбыка, который подхватил вирусную инфекцию.