Украина сыграет матч плей-офф Лиги наций против Бельгии в Испании

В марте 2025 года национальная сборная Украины проведет два матча плей-офф Лиги наций против Бельгии. Свой домашний поединок "сине-желтые" сыграют в Испании.

Во вторник, 21 января, состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. На нем было определено место проведения домашнего матча плей-офф Лиги наций, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Где и когда Украина сыграет против Бельгии

Поединок плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 между национальными сборными Украины и Бельгии состоится 20 марта 2025 года в Испании. Матч пройдет в городе Мурсия на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия". Это решение согласовано Королевской испанской федерацией футбола. О времени встречи станет известно позже.

Украина сыграет против Бельгии в испанской Мурсии / фото УАФ

"Стадион Энрике Рока де Мурсия" был открыт в 2006 году. На нем играет домашние матчи представитель Сегунды Реал Мурсия. Арена отвечает всем требованиям ФИФА и УЕФА и может вместить 31 179 зрителей.

Напомним, что победитель противостояния между сборными Украины и Бельгии будет играть в дивизионе А Лиги наций, а неудачник – в дивизионе В.