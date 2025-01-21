У вівторок, 21 січня, відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. На ньому було визначено місце проведення домашнього матчу плей-оф Ліги націй, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Де та коли Україна зіграє проти Бельгії

Поєдинок плей-оф Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025 між національними збірними України та Бельгії відбудеться 20 березня 2025 року в Іспанії. Матч пройде у місті Мурсія на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія". Це рішення погоджено Королівською іспанською федерацією футболу. Про час зустрічі стане відомо згодом.

Україна зіграє проти Бельгії в іспанській Мурсії / фото УАФ

"Стадіон Енріке Рока де Мурсія" був відкритий у 2006 році. На ньому грає домашні матчі представник Сегунди Реал Мурсія. Арена відповідає усім вимогам ФІФА та УЄФА та може вмістити 31 179 глядачів.

Нагадаємо, що переможець протистояння між збірними України та Бельгії гратиме у дивізіоні А Ліги націй, а невдаха – у дивізіоні В.