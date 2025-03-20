Экс-игрок сборной Украины назвал самого опасного футболиста Бельгии

В четверг, 20 марта, сборная Украины сыграет первый матч в плей-офф Лиги наций-2024/2025. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять национальной команде Бельгии.

Бывший игрок сборной Украины Сергей Сидорчук высказался относительно матча против Бельгии. Полузащитник назвал самого опасного игрока Бельгии, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Проблема для сборной Украины

Сергей Сидорчук прошелся по составу игроков сборной Бельгии. Экс-футболист сборной Украины считает, что наибольшую угрозу представляет не Ромелу Лукаку, которого на Евро-2024 закрыл Александр Сваток.

Сидорчук считает, что Доку, несмотря на его ошибки в игре, может составить наибольшую опасность для сборной Украины в игре. Сергей отметил, что против него сложно играть один в один.

Доку может вызвать беспокойство среди защитников, когда начинает обыгрывать один в один. И для меня это сейчас самый опасный игрок у бельгийцев,

– сказал Сидорчук.

Сергей Сидорчук воздержался от прогнозов на матч Украина – Бельгия. Экс-игрок "сине-желтых" отметил, что он будет просто смотреть футбол и болеть за сборную

Напомним, что матч между Украиной и Бельгией начнется в 21:45 по киевскому времени.