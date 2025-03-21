"Нужно стоять на земле": звезда сборной Украины оценил победу над Бельгией в Лиге наций

В четверг, 20 марта, сборная Украины по футболу провела поединок плей-офф Лиги наций-2024/2025. Соперником команды Сергея Реброва была Бельгия.

"Сине-желтые" одолели статусного оппонента со счетом 3:1. Одним из главных героев встречи стал Александр Зинченко, который отдал ассист во время третьего гола своей команды.

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Что сказал Зинченко после игры

После финального свистка футболист лондонского Арсенала прокомментировал победу сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на UA-Футбол. Он рассказал, благодаря чему удалось улучшить игру во втором тайме и оценил уровень "красных дьяволов":

"Получили положительный результат. Я считаю, что были сделаны правильные выводы в перерыве. Мы вышли во втором тайме и нам удалось изменить игру.

Это топовая команда, какой она и была. Нам нужно стоять на земле. Все мы понимаем, что вторая игра будет совсем другая, ведь они будут играть дома, трибуны будут их гнать вперед. И все мы понимаем, какие футболисты у этой сборной, и на что они способны. Поэтому готовимся, нужно двигаться дальше".

Александр Зинченко также поддержал правых защитников команды Ефима Коноплю и Алексея Сыча, которые получили повреждения в матче и досрочно покинули поле.

Также скажу, что очень жаль, что ребята получили сегодня травмы. Надеюсь, что они избежали серьезных повреждений и вернутся быстрее,

– сказал Зинченко.

Напомним, что ответный матч Бельгия – Украина состоится 23 марта в Генке и начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния в следующем сезоне Лиги наций будет выступать в дивизионе А, а команда, которая проигрывает – в лиге В.