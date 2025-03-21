"Сине-желтые" одержали волевую победу со счетом 3:1. Все три гола команда Сергея Реброва забила в промежутке с 66-й по 78-ю минуту.

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Что сказал Гарсия после завершения игры

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия поделился эмоциями от поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ. Он был разочарован реакцией своих подопечных на первый пропущенный мяч, но заявил, что Бельгия серьезно настроена все исправить в ответном матче:

"Всегда можно пропустить гол, но так давать действовать после этого сопернику – это недопустимо. Мы были слишком слабыми психологически. Нас просто больше не было на поле... Теперь мы собираемся проанализировать это и начертить для себя план, над чем работать. Мы должны четко увидеть, где недоработали.

Это урок для Де Винтера, хотя передача, которую он получил перед ошибкой, была не очень удобной. Но это не значит, что вся команда должна внезапно упасть и исчезнуть из матча. Украина выглядела свежее нас после того, как счет стал равный. Поэтому мы тщательно проанализируем и физическое состояние игроков. Мы проиграли с разницей в два гола, но полны желания исправить ситуацию и выиграть противостояние по сумме двух матчей".

Справка. Ответный матч состоится 23 марта в Генке и начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния в следующем сезоне Лиги наций будет играть в дивизионе A, а команда, которая проигрывает – в лиге B.

Напомним, что также поединок Украина – Бельгия прокомментировал Сергей Ребров. Он рассказал, благодаря чему "сине-желтые" смогли перевернуть игру и сделать камбэк во втором тайме.