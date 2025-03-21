Украина первой пропустила в этом матче. Под занавес первого тайма Ромелу Лукаку вывел Бельгию вперед 0:1.

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Кто стал лучшим по мнению болельщиков

После перерыва Алексей Гуцуляк, который вышел на замену, вернул "сине-желтых" в игру 1:1. Этот гол стал переломным в этом матче. Уже в промежутке между 73-й и 78-й минут игры украинцы еще дважды огорчили Тибо Куртуа. Сначала Владислав Ванат впервые в этом поединке вывел хозяев вперед 2:1, а затем Илья Забарный после подачи с фланга от Александра Зинченко добил "красных дьяволов" 3:1.

Именно счет 3:1 стал окончательным в первой встрече Украины и Бельгии.

После матча стало известно, кто же стал "Львом встречи" по мнению болельщиков. В УАФ сообщили, что награду получил защитник английского Борнмута Илья Забарный, пишет 24 Канал. Защитник получил 24 процента от всех голосов фанатов.



Илья Забарный – "Лев матча" / Фото УАФ

Этот гол стал для Ильи вторым в 46-ти проведенных матчах в футболке главной команды страны.

К слову, Ответный матч Бельгия – Украина состоится 23 марта. Начало встречи в 21:458 по Киеву. На кону стоит путевка в элитный дивизион "А" Лиги наций.