Україна першою пропустила у цьому матчі. Під завісу першого тайму Ромелу Лукаку вивів Бельгію уперед 0:1.

До теми Прикре падіння: Конопля отримав травму у матчі проти Бельгії

Хто став найкращим на думку уболівальників

По перерві Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну, повернув "синьо-жовтих" у гру 1:1. Цей гол став переломним у цьому матчі. Вже у проміжку між 73-ю та 78-му хвилин гри українці ще двічі засмутили Тібо Куртуа. Спершу Владислав Ванат вперше у цьому поєдинку вивів господарів уперед 2:1, а згодом Ілля Забарний після подачі з флангу від Олександра Зінченка добив "червоних дияволів" 3:1.

Саме рахунок 3:1 став остаточним у першій зустрічі України та Бельгії.

Після матчу стало відомо, хто ж став "Левом зустрічі" на думку уболівальників. В УАФ повідомили, що нагороду отримав захисник англійського Борнмута Ілля Забарний, пише 24 Канал. Оборонець отримав 24 відсотки від усіх голосів фанатів.



Ілля Забарний – "Лев матчу" / Фото УАФ

Цей гол став для Іллі другим у 46-ти проведених матчах у футболці головної команди країни.

До слова, матч-відповідь Бельгія – Україна відбудеться 23 березня. Початок зустрічі о 21:458 за Києвом. На кону стоїть путівка в елітний дивізіон "А" Ліги націй.