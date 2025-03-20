Украина – Бельгия: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу 20 марта проводит первый матч против Бельгии в борьбе за место в дивизионе "А" Лиги наций. Трансляцию поединка в испанской Мурсии можно посмотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Это лишь второе лобовое противостояние в истории Украины и Бельгии. Впервые эти национальные команды сыграли между собой в последнем туре группового раунда чемпионата Европы-2024. И игра закончилась нулевой ничьей, которая не позволила команде Сергея Реброва выйти в плей-офф Евро, сообщает 24 Канал.

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Второе противостояние в истории

Накануне поединка Сергей Ребров потерял защитника английского Плимута Максима Таловерова, который покинул лагерь "сине-желтых" из-за повреждения. Вместо него из резервного списка довызвали защитника американского Остина Александра Сватка.

Также неизвестна судьба Михаила Мудрика, ведь результатов пробы "В" до сих пор нет.

Зато в сборную Бельгии вернулся первый номер мадридского Реала Тибо Куртуа. Произошло это после смены главного тренера. Ведь с Доменико Тедеску у Куртуа был конфликт. Матчи против Украины будут первыми для Руди Гарсии на посту нового главного наставника "красных дьяволов".

Обратите внимание! Матч Украина – Бельгия начнется 20 марта в 21:45 по киевскому времени. Главным арбитром поединка будет 36-летний Сандро Шерер, который возглавит швейцарскую бригаду судей.

Онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия