До недавнего времени техническим спонсором Украины была испанская Joma. Теперь национальную команду обеспечивает экипировкой известный немецкий бренд спортивной одежды Adidas.

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В какой форме сыграют сборные

Сборные Украины и Бельгии определились, в какой форме сыграют первый матч в раунде плей-офф Лиги наций-2024/2025, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

Подопечные Сергея Реброва сыграют в желтой форме. Голкипер национальной команды Украины выйдет на матч в экипировке зеленой расцветки.

"Красные дьяволы" выбрали серый комплект формы. Вратарь сборной Бельгии будет одет в черную экипировку с красными ставками.

Форма сборных Украины и Бельгии на матч / Фото УАФ

Напомним, что первый матч Украина – Бельгия состоится в испанской Мурсии. Начало игры между "сине-желтыми" и "красными дьяволами" в 21:45 по киевскому времени.