Донедавна технічним спонсором України була іспанська Joma. Тепер національну команду забезпечує екіпіруванням відомий німецький бренд спортивного одягу Adidas.

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У якій формі зіграють збірні

Збірні України та Бельгії визначились, у якій формі зіграють перший матч у раунді плей-оф Ліги націй-2024/2025, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

Підопічні Сергія Реброва зіграють у жовтій формі. Голкіпер національної команди України вийде на матч в екіпіруванні зеленого забарвлення.

"Червоні дияволи" обрали сірий комплект форми. Воротар збірної Бельгії буде вдягнути у чорне екіпірування із червоними ставками.

Форма збірних України та Бельгії на матч / Фото УАФ

Нагадаємо, що перший матч Україна – Бельгія відбудеться в іспанській Мурсії. Початок гри між "синьо-жовтими" та "червоними дияволами" о 21:45 за київським часом.