Украина обыграла Болгарию в лобовом матче волейбольной Лиги наций

Поединком против Болгарии сборная Украины завершала вторую игровую неделю Лиги наций. Подопечные Рауля Лосано сумели улучшить свои шансы на выход в плей-офф.

Поединок 8-го тура Лиги наций Украина – Болгария состоялся в воскресенье, 29 июня. В двух предыдущих матчах турнира "сине-желтые" одержали две победы, пишет 24 Канал.

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Как сыграла сборная Украины

Стартовый сет был за болгарами, которые оторвались в счете – 10:4. Украинцы сумели сократить разрыв, но в итоге уступили – 20:25.

В следующей партии "сине-желтые" навязали борьбу соперникам, из которой вышли победителями – 25:19. Счет в матче стал равным – 1:1.

В третьей партии равная борьба продолжалась до счета 22:22. И все же подопечные Лосано вырвали победу – 26:24.

Решающий сет тоже был за украинцами, которые закрыли партию со счетом 25:22 и выиграли поединок (3:1).

Украина – Болгария 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

После восьми сыгранных матчей сборная Украины набрала 15 очков и занимает пятую строчку. Для выхода в стадию плей-офф нужно завершить турнир в восьмерке.

Турнирное положение в Лиге наций / скриншот с сайта flashscore.ua

Свой следующий матч команда Рауля Лосано сыграет 16 июля против сборной Нидерландов, которая сейчас идет 17-й. Встреча начнется в 14:00 по Киеву. После этого матча украинцы сыграют против Италии, Сербии и Канады.

Ранее сообщалось, что сборная Украины вышла в финал женской золотой Евролиги-2025. "Сине-желтые" впервые за последние два года сыграют в решающем матче.