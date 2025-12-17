Будет ли Украина выступать на соревнованиях с россиянами после скандального решения МОК

В международном спорте постепенно ослабляют санкции против российских атлетов. В частности, представителям враждебной страны начали позволять выступать на соревнованиях под собственной национальной символикой.

Глава НОК Вадим Гутцайт заявил, что Украина будет участвовать в турнирах, где россияне и белорусы будут выступать под своей символикой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление чиновника в эфире телемарафона.

Что Гутцайт сказал об участии украинцев на соревнованиях с россиянами?

В комментарии 24 каналу Гутцайт уточнил, что соответствующее решение принимает министр молодежи и спорта.

Ранее глава НОК также сообщил, что будет создана комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить наши спортсмены и как они будут себя вести.

Что известно о решении Минмолодежьспорта?

Глава Минспорта Матвей Бедный в комментарии "Главкому" отметил, что министерство продолжает борьбу по недопуску вражеских атлетов на международные соревнования.

Однако он подчеркнул, что Украина одновременно должна сохранить возможность присутствовать на важнейших спортивных международных площадках, где уже начали свою работу россияне.

Они добились того, что их все же под каким-то видом допускают к определенным соревнованиям. Чтобы у них не были сильно развязаны руки, мы должны тоже там присутствовать, мы должны иметь возможность их побеждать. Мы не должны позволять им открыто вести свою пропаганду. Наша позиция также там должна присутствовать,

– рассказал Бедный.

Что будет с запретом для украинцев соревноваться на турнирах с россиянами?

Он также сообщил о том, что были внесены изменения в приказ Министерства молодежи и спорта Украины от июля 2023 года. Согласно приказу, украинским атлетам было запрещено соревноваться на международной арене, где выступают россияне и белорусы под собственной национальной символикой.

"Это не означает, что мы будем ездить везде, где только будут присутствовать россияне. Но мы не можем самоисключиться из международной спортивной адженды. Соответствующие изменения в приказ Министерства молодежи и спорта уже внесены. Запрет на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы с собственной символикой, сохраняется, но есть исключения", – добавил министр.

Кроме того, по словам Бедного, сейчас формируется комиссия из представителей НОК Украины, Спортивного комитета и Национального паралимпийского комитета. Также в нее будут входить представители Сил безопасности и обороны, Минмолодежьспорта и медиасообщества.

Комиссия будет рассматривать целесообразность участия украинских спортсменов в некоторых соревнованиях, а также заниматься безопасностью отечественных атлетов от провокаций на турнирах.