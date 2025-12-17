Чи буде Україна виступати на змаганнях з росіянами після скандального рішення МОК

У міжнародному спорті поступово послаблюють санкції проти російських атлетів. Зокрема, представникам ворожої країни почали дозволяти виступати на змаганнях під власною національною символікою.

Глава НОК Вадим Гутцайт заявив, що Україна братиме участь в турнірах, де росіяни та білоруси виступатимуть під своєю символікою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на заяву чиновника в ефірі телемарафону.

Що Гутцайт сказав про участь українців на змаганнях з росіянами?

У коментарі 24 каналу Гутцайт уточнив, що відповідне рішення ухвалює міністр молоді та спорту.

Раніше глава НОК також повідомив, що буде створена комісія, яка розглядатиме, куди їздитимуть наші спортсмени та як вони будуть себе вести.

Що відомо про рішення Мінмолодьспорту?

Очільник Мінспорту Матвій Бідний у коментарі "Главкому" наголосив, що міністерство продовжує боротьбу щодо недопуску ворожих атлетів на міжнародні змагання.

Однак він підкреслив, що Україна водночас має зберегти можливість бути присутньою на найважливіших спортивних міжнародних майданчиках, де вже почали свою роботу росіяни.

Вони домоглися того, що їх все ж таки під якимось виглядом допускають до певних змагань. Щоб в них не були сильно розв'язані руки, ми маємо бути теж там присутні, ми мусимо мати можливість їх перемагати. Ми не маємо дозволяти їм відкрито вести свою пропаганду. Наша позиція також там має бути присутня,

– розповів Бідний.

Що буде із забороною для українців змагатися на турнірах з росіянами?

Він також повідомив про те, що були внесені зміни у наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року. Згідно з наказом, українським атлетам було заборонено змагатися на міжнародній арені, де виступають росіяни та білоруси під власною національною символікою.

"Це не означає, що ми будемо їздити скрізь, де тільки будуть присутні росіяни. Але ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди. Відповідні зміни до наказу Міністерства молоді та спорту вже внесено. Заборона на участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси з власною символікою, зберігається, але є виключення", – додав міністр.

Окрім того, зі слів Бідного, наразі формується комісія із представників НОК України, Спортивного комітету та Національного паралімпійського комітету. Також до неї входитимуть представники Сил безпеки й оборони, Мінмолодьспорту та медіаспільноти.

Комісія розглядатиме доцільність участі українських спортсменів у деяких змаганнях, а також займатиметься безпекою вітчизняних атлетів від провокацій на турнірах.