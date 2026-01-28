В третьей игре подопечных Александра Косенко устраивал и ничейный результат. Однако команда была заряжена побеждать и достигла желаемого, пишет 24 Канал.
Смотрите также УЕФА простил россиянину, который публично обматерил Украину на Евро
Как сыграли Украина и Чехия на Евро-2026 по футзалу?
Старт матча выдался несколько нервным, длительное время мяч упорно не хотел лезть в сетку ворот чехов. Однако помогло индивидуальное мастерство.
Чернявский классно зацепился за мяч, пошел на удар с острого угла и от стойки поразил цель. А после этого выполнил эффектное сальто.
Празднование в исполнении Игоря Чернявского / фото UEFA
Не успели часы отсчитать одну минуту, как счет уже был удвоен. Классный дальний вбрасывание Сухова рикошетом от голкипера чехов превратилось в гол Жука. Получилось курьезно, но от этого не менее приятно.
После перерыва Абакшин воспользовался тем, что чехи пошли играть в пять полевых и довел преимущество до разгромного. Впоследствии он же классным ударом в касание оформил дубль и зажег на табло в Риге цифру 4.
Чехи все же смогли создать немножко интриги, забив дважды, но получили в ответ шикарный слаломный проход от Шведа с голом. И даже еще один пропущенный не испортил Украине победного настроения. 5:3 в итоге.
С кем Украина будет играть в плей-офф Евро-2026?
- Наша сборная вышла в четвертьфинал со второго места в группе и попала на победителя квартета А. Им стала сборная Франции.
- Матч с французами состоится в субботу, 31 января, в Риге.
- Лучшее достижение Украины на Евро по футзалу – финал в 2001 и 2003 годах.