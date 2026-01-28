В третьей игре подопечных Александра Косенко устраивал и ничейный результат. Однако команда была заряжена побеждать и достигла желаемого, пишет 24 Канал.

Как сыграли Украина и Чехия на Евро-2026 по футзалу?

Старт матча выдался несколько нервным, длительное время мяч упорно не хотел лезть в сетку ворот чехов. Однако помогло индивидуальное мастерство.

Чернявский классно зацепился за мяч, пошел на удар с острого угла и от стойки поразил цель. А после этого выполнил эффектное сальто.



Празднование в исполнении Игоря Чернявского / фото UEFA

Не успели часы отсчитать одну минуту, как счет уже был удвоен. Классный дальний вбрасывание Сухова рикошетом от голкипера чехов превратилось в гол Жука. Получилось курьезно, но от этого не менее приятно.

После перерыва Абакшин воспользовался тем, что чехи пошли играть в пять полевых и довел преимущество до разгромного. Впоследствии он же классным ударом в касание оформил дубль и зажег на табло в Риге цифру 4.

Чехи все же смогли создать немножко интриги, забив дважды, но получили в ответ шикарный слаломный проход от Шведа с голом. И даже еще один пропущенный не испортил Украине победного настроения. 5:3 в итоге.

