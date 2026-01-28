Украинцы уступили Армении (1:2), но тот матч для нашей команды запомнился скандалом. Причиной стало неадекватное поведение игрока соперников Дениса Неведрова, сообщает Tribuna.

Как Украину оскорбил россиянин?

После матча футзалист выкрикнул оскорбительные слова в адрес нашей команды. В трансляцию попала фраза "Лохи, Украина! Лохи, нах*й", которая возмутила представителей "сине-желтых".

После игры УАФ обратилась в УЕФА с призывом дисквалифицировать Неведрова из-за неспортивного поведения, а также дискриминации и ксенофобии. Но европейский футбольный союз принял другое решение.

Что УЕФА решил по Неведрову?

Сообщается, что Неведров получил один матч дисквалификации условно. Изначально УЕФА планировал полноценный бан на одну встречу, из-за чего Денис пропускал бы игру на Евро.

Но Армения подала апелляцию, которую в УЕФА удовлетворили. То есть Неведров получит наказание лишь в случае повторения подобного неспортивного поведения.

Отметим, что игрок является уроженцем России и выступал за молодежную сборную страны-террористки. В 2021 году Денис получил гражданство Армении.

Впрочем его профессиональная карьера и дальше проходит в России, ведь сейчас Неведров представляет клуб Тюмень. На текущем Евро Энис отыграл два матча, не отметившись ни одним результативным действием.

