Українці поступились Вірменії (1:2), але той матч для нашої команди запам'ятався скандалом. Причиною стала неадекватна поведінка гравця суперників Дениса Нєвєдрова, повідомляє Tribuna.

До теми Показав російську натуру: натуралізований гравець Вірменії обматюкав Україну на Євро з футзалу

Як Україну образив росіянин?

Після матчу футзаліст вигукнув образливі слова на адресу нашої команди. В трансляцію потрапила фраза "Лохи, Україна! Лохи, нах*й", яка обурила представників "синьо-жовтих".

Після гру УАФ звернулась до УЄФА із закликом дискваліфікувати Нєвєдрова через неспортивну поведінку, а також дискримінацію та ксенофобію. Але європейський футбольний союз прийняв інше рішення.

Що УЄФА вирішив по Нєвєдрову?

Повідомляється, що Нєвєдров отримав один матч дискваліфікації умовно. Спочатку УЄФА планував повноцінний бан на одну зустріч, через що Денис пропускав би гру на Євро.

Але Вірменія подала апеляцію, яку в УЄФА задовольнили. Тобто Нєвєдров отримає покарання лише в разі повторення подібної неспортивної поведінки.

Зазначимо, що гравець є уродженцем Росії та виступав за молодіжну збірну країни-терористки. У 2021 році Денис отримав громадянство Вірменії.

Втім його професійна кар'єра і далі проходить в Росії, адже наразі Нєвєдров представляє клуб Тюмень. На поточному Євро енис відігрв два матчі, не відзначившись жодною результативною дією.

Що відомо про виступ України на Євро-2026?