Анонс матча Украина – Дания: что надо знать о стартовом матче на молодежном Евро-2025

Сборные Украины и Дании U-21 очным матчем начнут свой путь на чемпионате Европы среди молодежи. Рассказываем подробнее, с чем команда Унаи Мельгосы подходит к этой встрече.

Сборная Украины U-21 начинает свой путь на молодежном чемпионате Европы-2025. Свой первый матч команда Унаи Мельгосы проведет против команды Дании. 24 Канал представляет анонс отчетной встречи.

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Квалификация на Евро-2025

"Сине-желтые" показали прекрасные результаты в квалификации на Евро-2025. Украина выиграла 8 стартовых матчей в группе с Англией, Сербией, Северной Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

Благодаря этому команда Мельгосы досрочно отобралась на чемпионат Европы, поэтому поражения в последних двух турах не повлияли на турнирное положение. На самом Евро нашей команде выпала вполне рабочая группа.

Турнирное положение в группе Украины в квалификации на Евро-2026:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 8 1 1 41-6 25 2 Украина 8 0 2 20-7 24 3 Сербия 5 1 4 13-18 16 4 П. Ирландия 3 2 5 10-10 11 5 Люксембург 2 2 6 6-23 8 6 Азербайджан 1 0 9 4-30 3

Нидерланды нечасто добиваются успеха на молодежном уровне, но на этот раз "оранжевые" вынесли всех соперников в отборе. Именно "оранье" будут главным фаворитом квартета. В свою очередь аутсайдером группы видится Финляндия, которая лишь во второй раз сыграет на Евро U-21.

Таким образом, Дания должна стать главным конкурентом Украины в борьбе за выход из группы. Скандинавы выиграли свою группу в отборе, однако их игра была не такой уверенной. Команда лишь на три балла опередила Чехию и Уэльс, при этом трижды потеряв очки в 8-ми играх.

Турнирное положение в группе Дании в квалификации на Евро-2026:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Дания 5 2 1 18-8 17 2 Чехия 4 2 2 13-11 14 3 Уэльс 4 2 2 13-11 14 4 Исландия 3 0 5 9-14 9 5 Литва 1 0 7 7-16 3

Составы Украины и Дании

Впрочем, по кадровому подбору команда Штеффена Хойера достаточно неплохо укомплектована. В ее составе есть представители известных команд, таких как Ньюкасл, Галатасарай, Лацио, Удинезе, Дженоа, Спортинг, Аякс, Айнтрахт.

За немцев кстати играет Оскар Гойлунд, брат нападающего Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунда. При этом лишь трое представителей этой сборной Дании U-21 уже поиграли за национальную команду.

Такая же ситуация и в нашей сборной. Опыт выступлений за взрослую команду имеют Владимир Бражко, Владислав Ванат и Егор Ярмолюк. Впрочем другие футболисты украинской молодежки довольно опытные на уровне УПЛ.

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Большинство из них имеют игровую практику, а костяк команды составляют игроки чемпионского Динамо – аж восемь футболистов. Игроки Дании U-21 в основном неосновные в своих клубах, зато в их случае речь идет о чемпионатах топ-10 европейского рейтинга.



Заявка Украины на молодежное Евро-2025 / фото УАФ

История Украины на молодежных Евро

Подопечные Мельгосы явно будут вдохновляться успехами своих предшественников и не ударить лицом в грязь. Украина ранее лишь трижды выходила на молодежное Евро и при этом два раза доходила до медалей.

В 2006 году команда Алексея Михайличенко неожиданно прошла в финал соревнования, где уступила Нидерландам (0:3). В той команде начинали свой путь Артем Милевский, Андрея Пятов, Дмитрий Чигринский, Александр Алиев, Тарас Михалик и другие.

А на прошлом Евро в 2023-м уже под руководством Руслана Ротаня "сине-желтые" едва не повторили тот успех. Украина дошла до полуфинала, выбив на своем пути саму Францию. Лидерами тогда были Трубин, Судаков и Мудрик. Более того, девять игроков из того состава поедут и на Евро-2025:

Руслан Нещерет

Константин Вивчаренко

Владимир Салюк

Арсений Батагов

Владимир Бражко

Олег Очеретько

Максим Брагару

Владислав Ванат

Богдан Вьюнник



Сборная Украины U-21 зажгла на Евро-2023 / фото УАФ

Что интересно, Наиболее звездным состав украинской молодежки был на провальном Евро-2011. Тогда подопечные Яковенко набрали всего один балл в группе с Англией, Чехией и Испанией.

Но каких игроков та команда подарила национальной сборной и в целом нашему футболу! Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицкий, Денис Гармаш, Сергей Кривцов, Роман Зозуля, Денис Бойко. Это лишь наиболее известная часть того коллектива.

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Кто фаворит матча Украина – Дания

Встреча выглядит как матч почти равных команд. Однако эксперты называют нашу сборную андердогом противостояния. Победа команды Мельгосы оценивается в 34%, тогда как Дании – в 40%.

Вероятность ничьей – 26%. В выход нашей команды также не очень верят, ведь шансы на победу каждой из сборных в квартете таковы:

Нидерланды – 56%

Дания – 23%

Украина – 17%

Финляндия – 4%

Ориентировочные составы команд:

УКРАИНА: Нещерет – Крупский, Салюк, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Ярмолюк, Рубчинский – Брагару, Ванат, Волошин.

ДАННЫЕ: Юнгдаль – Гаеи, Кристенсен, Провстгор, Йелерт – Чуквуани, Йоргенсен, Соренсен – Бовинг, Хардер, Бишофф.

Где смотреть матч Украина – Дания

Официальным транслятором молодежного Евро-2025 в Украине является компания Megogo. Именно на ее ОТТ-платформе, а также кабельном матче "Megogo Спорт" и можно смотреть матч Украина – Дания онлайн.



Где покажут матч Украина – Дания на Евро-2025 / фото Megogo

Комментаторами встречи будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. Кроме того, все матчи сборной Украины на Евро U-21 будут показаны на канале Суспільне спорт. Старт поединка против Дании – 12 июня в 19:00 по киевскому времени.

При этом в 17:45 на платформе Megogo начнется аналитическая студия, где эксперты разберут все аспекты этого матча. Кроме этого, на сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Дания.