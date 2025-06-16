Украина в шаге от плей-офф Евро-2025: что нужно молодежке для выхода в четвертьфинал
- Молодежная сборная Украины выиграла у Финляндии во втором туре Евро-2025.
- Для выхода в плей-офф Украине достаточно не проиграть в матче против Нидерландов.
- Встреча пройдет 18 июня.
Молодежная сборная Украины смогла реабилитироваться после неудачной игры против Дании. Теперь команда Унаи Мельгосы имеет хорошие шансы на выход из группы.
Сборная Украины U-21 отыграла уже два матча на молодежном чемпионате Европы-2025. После поражения от Дании команда Унаи Мельгосы смогла переиграть Финляндию со счетом 2:0, сообщает 24 Канал.
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Шансы Украины на плей-офф
Этот результат вернул "сине-желтых" в борьбу за выход в плей-офф. После двух туров Украина занимает второе место в квартете D, имея три очка в активе.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Дания
|2
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Украина
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Нидерланды
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|Финляндия
|0
|1
|1
|2-4
|1
К сожалению, первую строчку подопечные Унаи Мельгосы уже не займут, ведь Дания выиграла и второй матч группы (2:1 против Нидерландов). Скандинавы опережают нашу команду на три очка.
Украина максимум может сравняться с Данией по баллам. Однако из-за поражения в очной битве все равно останется позади. А вот шансы на второе место у нашей команды высокие.
Для выхода в плей-офф Украине достаточно не проиграть в последнем туре Нидерландам. Этим "сине-желтые" гарантированно оставят позади "оранжевых".
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В случае ничьей нашей команды и победы Финляндии команда Мельгоси будет иметь поровну очков с Суоми. Но здесь дополнительное правило относительно результата очной встречи уже сыграет в нашу пользу.
Матчи Нидерланды – Украина и Дания – Финляндия пройдут 18 июня в 19:00 по киевскому времени. Выход в четвертьфинал позволит "сине-желтым" сыграть против победителя группы С. Им может стать Португалия, Франция или Грузия.