Сборная Украины начала квалификацию на чемпионат мира-2026. В пятницу, 5 сентября подопечные Сергея Реброва сыграли против мощной сборной Франции в первом матч отборочного цикла.

Игра состоялась на "Тарчински Арена" в польском Люблине. В сеть попало видео, как украинские и французские фанаты ехали на матч, чтобы поддержать свои сборные, пишет 24 канал.

Как фанаты ехали на матч?

В сети разлетелось видео из автобуса в котором ехали на матч украинские и французские болельщики. Между фанатами не было споров, а только мир, спокойствие и максимально адекватное поведение.

Более того, фаны спели известную украинскую песню под названием "Червона рута" в сопровождении барабана. Автобус заполонила замечательная болельщицкая атмосфера.

Фаны поют "Червону руту" смотрите видео:

Как завершился матч Украина – Франция?