Это будет условно домашний матч для "сине-желтых". Он состоится во Вроцлаве на "Тарчинский Арена", сообщает 24 Канал.
Когда начнется игра Украина – Франция?
Очное противостояние между главными фаворитами квартета D состоится 5 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Обслужит этот поединок нидерландская бригада судей во главе с Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис.
Отметим, что в группе D также будут соревноваться за выход на ЧМ-2026 Исландия и Азербайджан. Именно с последними подопечные Сергея Реброва сыграют второй сентябрьский матч.
К слову. Последний раз Украина и Франция проводили очные противостояния в отборе к предыдущему чемпионату мира. В 2021 году они дважды встречались и оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1.
Напомним, что в первоначальную заявку "сине-желтых" на стартовые матчи отбора попали 25 футболистов. После ее объявления уже произошло четыре изменения, в частности, из-за повреждения трех игроков.
Как выступала сборная Украины в 2025 году?
- Подопечные Сергея Реброва пока провели всего четыре поединка, в которых одержали две победы и потерпели столько же поражений.
- Весной "сине-желтые" не смогли пробиться в дивизион А Лиги наций – уступили на выезде со счетом 0:3 после домашней победы 3:1.
- Летом команда Реброва приняла участие в товарищеском турнире Canadian Shield – поражение 2:4 Канаде и победа 2:1 над Новой Зеландией. В итоге, Украина заняла второе место.