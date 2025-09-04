Одна победа и разгром во время ливня на "Донбасс Арене": история матчей Украины против Франции
- Сборная Украины по футболу стартует в отборе на чемпионат мира-2026 в одной группе с Францией, Азербайджаном и Исландией, начиная матчем против Франции 5 сентября.
- Украина имеет лишь одну победу над Францией из 12 встреч, добытую 15 ноября 2013, тогда как Франция имеет 6 побед, и еще 5 игр закончились вничью.
- Последние матчи между Украиной и Францией в 2021 году завершились вничью со счетом 1:1 в рамках квалификации к чемпионату мира.
Уже в пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу стартует в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в одну группу с Францией, Азербайджаном и Исландией.
Как раз номинально домашним матчем против французов украинская сборная начнет квалификацию к чемпионату мира-2026 по футболу. Поединок запланирован на 5 сентября и начнется в 21:45 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.
Как Украина впервые и пока в последний раз побеждала Францию?
Ближайший матч не станет дебютной очной игрой для Украины и Франции. В своей истории эти национальные команды встречались между собой уже аж 12 раз.
Впервые эти футбольные сборные сыграли между собой 27 марта 1999 года. Команды встретились в рамках группового этапа квалификации ЧМ. И игра закончилась нулевой мировой.
К сожалению, опыт выступлений против французской сборной является для украинцев крайне горьким – только одна победа в лобовых противостояниях. Эта первая и пока последняя победа над "Ле Бле" датирована 15 ноября 2013 года. Это был первый матч квалификации к ЧМ (сезон-2013/2014).
На НСК "Олимпийский" в Киеве болельщики футбола увидели настоящее наслаждение в исполнении нашей сборной. Правда, тот матч закончился победой Украины со счетом 2:0, но оба гола были забиты во втором тайме. На 61-й минуте нули на табло размочил Роман Зозуля, а на 82-й преимущество "сине-желтых" удвоил Андрей Ярмоленко.
Видеообзор матча Украина – Франция (15 ноября 2013)
Первая победа "Ле Бле" над сине-желтым соперником
Зато Франция имеет за своей спиной 6 побед. Еще 5 игр сводились к мировым.
Впервые французская сборная победила в играх против Украины 6 июня 2004 года (отбор к Евро). Перед этим команды расписали в стартовых матчах две нулевые ничьи.
Хотя и эта июньская игра была близка к мировой, если бы не гол Зидана на 89-й минуте встречи. Этот результативный удар Зинедина не только стал первым в поединке, но и последним. Франция минимально обыграла "сине-желтых" на "Парк де Пренс" 1:0. Хотя этот матч не имел какого-то турнирного положения, ведь был товарищеским.
К слову. Украина и Франция имеют в своей истории три товарищеских матча – три победы Франции.
В сезоне-2007/2008 команды снова встретились в групповом раунде квалификации Евро. В первом матче "Ле Бле" уверенно переиграли дома украинцев 2:0. Голы в украинские владения, которые защищал Александр Шовковский, забивали Франк Рибери и Николас Анелька.
А вот на своем поле Украина вырвала и удержала ничью 2:2. На 14-й минуте Андрей Воронин открыл счет в поединке 1:0. По ходу первого тайма французы не только отыграли, но и повели на табло 1:2 (Тьерри Анри, Сидней Гову). Уже на старте второй половины встречи Андрей Шевченко сравнял цифры на табло после ассиста защитника Владислава Ващука.
Как Украина проиграла Франции на "Донбасс Арене"?
Впервые Украина и Франция сыграли между собой не на уровне квалификации в 2012 году. Интересно, что произошло это на домашнем чемпионате Европы для Украины. Судьба свела сборные в один квартет. 15 июня наша сборная потерпела домашнее поражение от Франции со счетом 0:2. И игра проходила на одном из самых красивых стадионов Европы – "Донбасс Арене".
Вспомним, что этот матч был отложен из-за страшного ливня в Донецке.
Видео голов в матче Украина – Франция на Евро-2012
Поражение Украины, которое хочется забыть?
После этого матча Украина и Франция больше не пересекались ни на стадии квалификации к Евро, ни на самом чемпионате Европы.
Четыре раза команды играли между собой в рамках отбора на ЧМ (15 ноября 2013. Украина – Франция 2:0. 20 ноября 2013. Франция – Украина 3:0). Между этими четырьмя играми сборные еще провели одну товарищескую игру, которая состоялась 7 октября 2021 года. К сожалению, это пока самая большая победа Франции над Украиной 7:1. Этот матч предпочли бы стереть из памяти не только украинские футболисты, но и их болельщики.
В том матче было забито аж 8 голов. Правда, семь из них влетело в украинские ворота. Уже в первом тайме Георгий Бущан команда Дидье Дешама на 99 процентов гарантировала себе победу как минимум 4:0 (Эдуардо Камавинга, дубль Оливье Жиру и автогол Виталия Миколенко).
После перерыва мяч еще трижды влетал во владения уже экс-голкипера киевского Динамо. Голы в свой актив записали Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Зато гол престижа в составе нашей сборной забил нынешний вингер испанской Жироны Виктор Цыганков (на 53-й минуте игры).
Видеообзор матча Франция – Украина (7:1)
Когда в последний раз было противостояние Украина – Франция?
Последний раз эти сборные играли между собой в 2021-м году. Оба матча квалификации ЧМ закончились мировыми с одинаковыми счетами 1:1.
В составе украинской сборной забивали Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко. Зато за французов оформляли результативные удары Антуан Гризманн и Антони Марсьяль.
Видеообзор последнего матча Украина – Франция (4 сентября 2021 года)
Что известно перед матчем Украина – Франция в отборе на ЧМ-2026?
- 26 августа Сергей Ребров объявил заявку Украины на сентябрьские матчи отборе на Мундиаль. В нее вошло 25 футболистов. Однако впоследствии список претерпел определенные изменения.
- Из-за травм из обоймы Реброва вылетели Андрей Лунин, Виталий Миколенко и Александр Тымчик.
- Зато вместо них в сборную довызвали Назария Волошина, Богдана Михайличенко, Георгия Бущана и Владислава Дубинчака.
- ИИ оценил шансы Украины выиграть группу в отборе на ЧМ-2026.
- Ответный матч Франция – Украина запланирован на 13 ноября 2025 года (начало в 21:45 по Киеву).