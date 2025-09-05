"Крепость Европы": фанаты сборной Украины напомнили о войне на матче с Францией
- Сборная Украины сыграла свой первый матч отбора на чемпионат мира 2026 года против Франции в польском Люблине.
- Украинские фанаты развернули баннер с изображением замка и воина с мечом, подчеркнув огромную роль нашей страны в сохранении мира в Европе.
Сборная Украины стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Первый матч отбора на мундиаль "сине-желтые" сыграли против Франции в польском Люблине.
Подопечные Сергея Реброва имели бешеную поддержку от фанов, ведь в Польше проживает немало граждан Украины. Болельщики "сине-желтых", которые посетили матч не забыли о важной теме сегодняшнего дня – войну, сообщает 24 канал.
Читайте также "Сейчас мы вызываем этих игроков": есть ли перспективы у Ярмоленко вернуться в сборную Украины
Какой баннер продемонстрировали украинцы?
Немалое количество болельщиков пришло на "Тарчински Арена", чтобы поддержать сборную Украины в матче против Франции. Стадион в Люблине развевался "сине-желтыми" цветами.
Во время игры украинские фанаты развернули баннер, оставив важное напоминание для всего мира. На плакате болельщиков был изображен замок и воин с мечом, а также надпись: "Крепость Европы".
Фаны сборной Украины напомнили, что именно наша страна сохраняет мир и спокойствие в Европе.
Баннер "Крепость Европы" / Фото Getty Images
С кем дальше сыграет Украина в отборе на ЧМ?
Сборная Украины через четыре дня сыграет против Азербайджана во втором матче отбора на мундиаль.
Также подопечные Сергея Реброва в октябре встретятся с Исландией и Азербайджаном (второй раз), а в ноябре проведут еще один матч против Франции.
В заключительной игре квалификации сборная Украины будет противостоять Исландии.