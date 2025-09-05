"Фортеця Європи": фанати збірної України нагадали про війну на матчі з Францією
- Збірна України зіграла свій перший матч відбору на чемпіонат світу 2026 року проти Франції у польському Любліні.
- Українські фанати розгорнули банер із зображенням замку та воїна з мечем, підкресливши величезну роль нашої країни у збереженні миру в Європі.
Збірна України стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Перший матч відбору на мундіаль "синьо-жовті" зіграли проти Франції у польському Любліні.
Підопічні Сергія Реброва мали шалену підтримку від фанів, адже у Польщі проживає чимало громадян України. Вболівальники "синьо-жовтих", які завітали на матч не забули про важливу тему сьогодення – війну, повідомляє 24 канал.
Який банер продемонстрували українці?
Чимала кількість вболівальників прийшла на "Тарчінські Арена", щоб підтримати збірну України у матчі проти Франції. Стадіон у Любліні майорив "синьо-жовтими" кольорами.
Під час гри українські фанати розгорнули банер, залишивши важливе нагадування для усього світу. На плакаті вболівальників був зображений замок та воїн з мечем, а також напис: "Фортеця Європи".
Фани збірної України нагадали, що саме наша країна зберігає мир та спокій у Європі.
Банер "Фортеця Європи" / Фото Getty Images
З ким далі зіграє Україна у відборі на ЧС?
Збірна України через чотири дні зіграє проти Азербайджану у другому матчі відбору на мундіаль.
Також підопічні Сергія Реброва у жовтні зустрінуться з Ісландією та Азербайджаном (вдруге), а у листопаді проведуть ще один матч проти Франції.
У заключній грі кваліфікації збірна України протистоятиме Ісландії.