Збірна України стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Перший матч відбору на мундіаль "синьо-жовті" зіграли проти Франції у польському Любліні.

Підопічні Сергія Реброва мали шалену підтримку від фанів, адже у Польщі проживає чимало громадян України. Вболівальники "синьо-жовтих", які завітали на матч не забули про важливу тему сьогодення – війну, повідомляє 24 канал.

Який банер продемонстрували українці?

Чимала кількість вболівальників прийшла на "Тарчінські Арена", щоб підтримати збірну України у матчі проти Франції. Стадіон у Любліні майорив "синьо-жовтими" кольорами.

Під час гри українські фанати розгорнули банер, залишивши важливе нагадування для усього світу. На плакаті вболівальників був зображений замок та воїн з мечем, а також напис: "Фортеця Європи".

Фани збірної України нагадали, що саме наша країна зберігає мир та спокій у Європі.

Банер "Фортеця Європи" / Фото Getty Images

