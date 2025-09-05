Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени. Стало известно, кто сыграет за сборную Украины в матче с Францией, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

Какой состав Украины на матч с Францией?

Сергей Ребров обнародовал состав сборной Украины на матч против Франции. Главный тренер "сине-желтых" выбрал на игру с "Ле Бле" такую стартовую одиннадцатку:

Вратарь: Анатолий Трубин.

Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко.

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Александр Зубков, Георгий Судаков, Алексей Гуцуляк.

Нападающий: Артем Довбик.

