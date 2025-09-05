Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени. Стало известно, кто сыграет за сборную Украины в матче с Францией, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

Какой состав Украины на матч с Францией?

Сергей Ребров обнародовал состав сборной Украины на матч против Франции. Главный тренер "сине-желтых" выбрал на игру с "Ле Бле" такую стартовую одиннадцатку:

  • Вратарь: Анатолий Трубин.
  • Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко.
  • Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Александр Зубков, Георгий Судаков, Алексей Гуцуляк.
  • Нападающий: Артем Довбик.

Какие ближайшие матчи у сборной Украины?

  • Сборная Украины после матча против Франции отправится в Баку, где 9 сентября сыграет против Азербайджана в отборе на чемпионат мира-2026.

  • Затем подопечные Сергея Реброва в квалификации на мундиаль-2026 сыграют против Исландии – 10 октября, а также проведут еще один матч с Азербайджаном – 13 октября.

  • 13 и 16 ноября сборная Украины сыграет заключительные матчи отбора против Франции и Исландии.