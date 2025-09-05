Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени. Стало известно, кто сыграет за сборную Украины в матче с Францией, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.
Какой состав Украины на матч с Францией?
Сергей Ребров обнародовал состав сборной Украины на матч против Франции. Главный тренер "сине-желтых" выбрал на игру с "Ле Бле" такую стартовую одиннадцатку:
- Вратарь: Анатолий Трубин.
- Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко.
- Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Александр Зубков, Георгий Судаков, Алексей Гуцуляк.
- Нападающий: Артем Довбик.
Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео
Какие ближайшие матчи у сборной Украины?
Сборная Украины после матча против Франции отправится в Баку, где 9 сентября сыграет против Азербайджана в отборе на чемпионат мира-2026.
Затем подопечные Сергея Реброва в квалификации на мундиаль-2026 сыграют против Исландии – 10 октября, а также проведут еще один матч с Азербайджаном – 13 октября.
13 и 16 ноября сборная Украины сыграет заключительные матчи отбора против Франции и Исландии.