Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом. Стало відомо, хто зіграє за збірну України у матчі із Францією, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

Який склад України на матч з Францією?

Сергій Ребров оприлюднив склад збірної України на матч проти Франції. Головний тренер "синьо-жовтих" обрав на гру з "Ле Бле" таку стартову одинадцятку:

Воротар: Анатолій Трубін.

Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко.

Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олексій Гуцуляк.

Нападник: Артем Довбик.

Стартовий склад збірної України: дивіться відео

Які найближчі матчі у збірної України?