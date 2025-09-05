Початок гри заплановано на 21:45 за київським часом. Стало відомо, хто зіграє за збірну України у матчі із Францією, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

Який склад України на матч з Францією?

Сергій Ребров оприлюднив склад збірної України на матч проти Франції. Головний тренер "синьо-жовтих" обрав на гру з "Ле Бле" таку стартову одинадцятку:

  • Воротар: Анатолій Трубін.
  • Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко.
  • Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олексій Гуцуляк.
  • Нападник: Артем Довбик.

Стартовий склад збірної України: дивіться відео

Які найближчі матчі у збірної України?

  • Збірна України після матчу проти Франції вирушить у Баку, де 9 вересня зіграє проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу-2026.

  • Потім підопічні Сергія Реброва у кваліфікації на мундіаль-2026 зіграють проти Ісландії – 10 жовтня, а також проведуть ще один матч з Азербайджаном – 13 жовтня.

  • 13 та 16 листопада збірна України зіграє заключні матчі відбору проти Франції та Ісландії.