Уже через несколько часов сборная Украины по футболу стартует в отборе на чемпионат мира-2026. 5 сентября соперником команды Сергея Реброва будет Франция.

Украина имеет негативную статистику в матчах (12 игр) против Франции – одна победа, 5 мировых и 6 поражений. Единственная победа "сине-желтых" над "Ле Бле" вообще датирована 15 ноября 2013 года, пишет 24 Канал.

Стоит узнать Украина – Франция: как изменились шансы сборных победно стартовать в отборе на ЧМ-2026

Какова стоимость сборной Украины, кто самый дорогой игрок?

Тогда украинская сборная одержала домашнюю победу со счетом 2:0 благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко. Игра состоялась в рамках квалификации к ЧМ.

5 сентября Украина и Франция проведут уже 13-ю лобовую игру. Накануне матча стоимость состава игроков "сине-желтых", которых вызвал Сергей Ребров, составляет 269,7 миллиона евро.

К слову. Состав "Ле Бле" стоит в четыре раза больше – 1,28 миллиарда евро. Трансферная цена двух игроков Франции переваливает за 95 миллионов евро. Речь идет о Килиане Мбаппе (180 миллионов) и Майкле Олисе (100 миллионов).

Зато в составе Украины нет ни одного футболиста, который стоит более 50 миллионов. Самым дорогим футболистом сине-желтой сборной является новичок французского ПСЖ Илья Забарный – 42 миллиона евро. Еще 18 марта текущего 2025 года центрбек стоил на 40 миллионов.

Так сложилось, что в топ-5 самых дорогих игроков Украины входят только двое футболистов, которые нацелены на атакующие действия и ворота соперника.

Вторым самым дорогим игроком в команде Реброва является еще один новичок, но уже лиссабонской Бенфики Георгий Судаков – 32 миллиона евро. А топ-3 замыкает нападающий итальянской Ромы Артем Довбик – 30 миллионов.

Интересно, что атакующий полузащитник Бенфики не достиг самой высокой отметки в своей трансферной цене. В июне прошлого года Судаков стоил 35 миллионов. В то же время самая высокая цена на Довбика составляла тоже 35 миллионов (в июне 2024-го). Тогда Артем еще феерил за испанскую Жирону.

Также в пятерку этого рейтинга входит голкипер Бенфики Анатолий Трубин и левый защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко – 28 и 20 миллионов евро соответственно.

Что известно перед матчем Украина – Франция в отборе на ЧМ-2026?