Вже через декілька годин збірна України з футболу стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. 5 вересня суперником команди Сергія Реброва буде Франція.

Україна має негативну статистику у матчах (12 ігор) проти Франції – одна перемога, 5 мирових та 6 поразок. Єдина звитяга "синьо-жовтих" над "Ле Бле" взагалі датована 15 листопада 2013 року, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Україна – Франція: як змінились шанси збірних переможно стартувати у відборі на ЧС-2026

Якою є вартість збірної України, хто найдорожчий гравець?

Тоді українська збірна здобула домашню перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка. Гра відбулась у рамках кваліфікації до ЧС.

5 вересня Україна та Франція проведуть вже 13-ту лобову гру. Напередодні матчу вартість складу гравців "синьо-жовтих", яких викликав Сергій Ребров, складає 269,7 мільйона євро.

До слова. Склад "Ле Бле" вартує у чотири рази більше – 1,28 мільярда євро. Трансферна ціна двох гравців Франції перевалює за 95 мільйонів євро. Мова йде про Кіліана Мбаппе (180 мільйонів) та Майкла Олісе (100 мільйонів).

Натомість у складі України немає жодного футболіста, який вартує більше 50 мільйонів. Найдорожчим футболістом синьо-жовтої збірної є новачок французького ПСЖ Ілля Забарний – 42 мільйони євро. Ще 18 березня поточного 2025 року центрбек коштував на 40 мільйонів.

Так склалось, що у топ-5 найдорожчих гравців України входять лише двоє футболістів, які націлені на атакувальні дії та ворота суперника.

Другим найдорожчим гравцем у команді Реброва є ще один новачок, але вже лісабонської Бенфіки Георгій Судаков – 32 мільйони євро. А топ-3 замикає нападник італійської Роми Артем Довбик – 30 мільйонів.

Цікаво, що атакувальний півзахисник Бенфіки не досягнув найвищої позначки у своїй трансферній ціні. У червні минулого року Судаков коштував 35 мільйонів. Водночас найвища ціна на Довбика складала теж 35 мільйонів (у червні 2024-го). Тоді Артем ще феєрив за іспанську Жирону.

Також у п'ятірку цього рейтингу входить голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін та лівий захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко – 28 та 20 мільйонів євро відповідно.

Що відомо перед матчем Україна – Франція у відборі на ЧС-2026?