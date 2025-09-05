Тренерський штаб нашої національної команди на чолі з Сергієм Ребровим визначився із заявкою на цей поєдинок. До неї ввійшли 23 футболісти, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.
Хто потрапив у заявку збірної України на гру з Францією?
Через травми декількох гравців "синьо-жовті" мали певні кадрові зміни протягом останніх днів. Усього до протистояння з "Ле Бле" готувалися 25 гравців.
Врешті-решт у заявку не потрапив Віктор Циганков, у якого є ушкодження. Також проти Франції не зіграє Владислав Дубінчак, який був довикликаний з резервного списку.
Заявка України на матч проти Франції
- Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Аль-Шабаб);
- Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Богдан Михайліченко (Полісся);
- Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925);
- Нападники: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).
Довідка. Поєдинок Україна – Франція відбудеться у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що всього у відбірковому раунді "синьо-жовті" проведуть шість матчів. Суперниками підопічних Сергія Реброва стануть також Ісландія та Азербайджан у квартеті D.
Що відомо про кадрові втрати України?
- Під час підготовки "синьо-жовті" втратили одразу декількох гравців зі стартової заявки на вересневий збір.
- Через ушкодження команді не допоможуть Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Андрій Лунін і Роман Яремчук.
- Віктор Циганков також має ушкодження, проте його участь у наступному матчі проти Азербайджану все ще залишається можливою.