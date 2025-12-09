Мова йде про матч 13-го туру УПЛ проти рівненського Вереса. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що після поєдинку у роздягальні Кривбаса спалахнула конфлікт, одним із учасників якого був лідер команди Глейкер Мендоса, передає 24 Канал із посиланням на ТаТоТаке.

Чому Мендоса втратив місце в основі?

Ведучий футбольної програми не став називати імені другого футболіста, а просто додав, що між гравцями відбулась чоловіча розмова. Під час конфлікту легіонер Кривбаса зачепив когось ледь не з керівників клубу.

Щоправда, головний коуч криворізького клубу Патрік ван Леувен у коментарі для УПЛ ТБ розповідав, що Мендосі потрібно більше часу на відновлення після проблем зі здоров'ям. З Кривбаса була інформація, що венесуельському вінгеру потрібно навіть зробити МРТ.

Шоправда, у той же момент в інстаграмі легіонера з'явився контент, як він грає у падел.

З того, що я знаю, президент клубу, напевно, і головний тренер, і топ-менеджери вирішили дати хлопцю охолонути. Патрік, здається, показав йому: дивися, ми й без тебе можемо, у нас є Микитишин, він ліворуч робить, в принципі, те ж саме, що й ти, і навіть іноді краще. І Мендоса вже без червоного, жовтого, блакитного волосся, вже зі своїм натуральним, у спортивному костюмчику, після кожного голу підбігає до пацанів: "Хлопці, я з вами",

– сказав Співаковський.

Відзначимо, що та гра УПЛ між Кривбасом та Вересом закінчилась бойовою нічиєю 2:2. Хоча до 53-ї хвилини криворіжці перемагали з рахунком 2:0. Ален наприкінці зустрічі втратили домашню звитягу після голу Владислава Шарая, який оформив дубль у цьому матчі.

Кривбас може втратити Мендосу?

Як повідомляло ПроФутбол Digital, Кривбас зіштовхнувся із проблемою викупу венесуельського вінгера, контракт якого належить футбольному клубу Ангостур. Орендна угода Мендоси із українським клубом закінчується вкінці 2025 року.

Наразі Кривбас не може домовитись про повноцінний контракт із легіонером. Хоча раніше був інсайд, що венесуельський клуб готовий продати Мендосу за понад мільйон євро. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 500 тисяч євро.

Водночас за талановитого гравця готові поборотись житомирське Полісся та закордонні клуби.

Що відомо про виступи Мендоси за Кривбас?

4 лютого 2025 року Кривбас офіційно орендував Мендосу.

Відтоді венесуелець провів за український клуб 21 матч, у яких забив 6 голів та віддав 9 результативних передач, ставши лідером команди.

Разом із Кривбасом після першого кола УПЛ команда йде на 4-му місці, набравши в 15-ти турах 25 балів.

Відзначимо, що колишній наставник Кривбаса Юрій Вернидуб працевлаштувався в азербайджанському Нефтчі.