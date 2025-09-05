Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на этот поединок. В нее вошли 23 футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Кто попал в заявку сборной Украины на игру с Францией?
Из-за травм нескольких игроков "сине-желтые" имели определенные кадровые изменения в течение последних дней. Всего к противостоянию с "Ле Бле" готовились 25 игроков.
В конце концов в заявку не попал Виктор Цыганков, у которого есть повреждения. Также против Франции не сыграет Владислав Дубинчак, который был довызван из резервного списка.
Заявка Украины на матч против Франции
- Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Аль-Шабаб);
- Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Богдан Михайличенко (Полесье);
- Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925);
- Нападающие: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).
Справка. Поединок Украина – Франция состоится во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что всего в отборочном раунде "сине-желтые" проведут шесть матчей. Соперниками подопечных Сергея Реброва станут также Исландия и Азербайджан в квартете D.
Что известно о кадровых потерях Украины?
- Во время подготовки "сине-желтые" потеряли сразу нескольких игроков из стартовой заявки на сентябрьский сбор.
- Из-за повреждений команде не помогут Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Андрей Лунин и Роман Яремчук.
- Виктор Цыганков также имеет повреждение, однако его участие в следующем матче против Азербайджана все еще остается возможным.