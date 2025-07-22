Стартовала продажа билетов на матч Украина –Франция отбора на ЧМ-2026

Национально сборная Украины в начале сентября начнет турнирный путь в квалификации на чемпионат мира-2026. За полтора месяца до поединка в продажу поступили билеты на матч против Франции.

Поединок 1-го тура отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция состоится 5 сентября и начнется в 21:45 за киевским временем. Украинская ассоциация футбола сообщила о начале реализации билетов на этот поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Какова стоимость и где приобрести билеты на матч Украина – Франция?

Билеты на матч Украина- Франция можно приобрести на сайтах двух операторов: ticketsbox.com и mticket.pl.

Как приобрести билет:

перейти по одной из двух ссылок билетных операторов;

выбрать желаемую категорию и количество билетов;

зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID документа, PESEL);

выбрать способ оплаты.

По информации УАФ, один болельщик может приобрести не более четырех билетов. Цена одного стартует от 80 злотых (примерно 920 гривен – 24 Канал).

Также сообщается, что первые два дня билеты будут продаваться только за криптовалюту. Впоследствии болельщики смогут выбрать способ оплаты на свое усмотрение.

После покупки на электронный адрес поступит билет, который необходимо будет распечатать в хорошем качестве перед матчем или загрузить на мобильный телефон. Ворота стадиона откроются за два часа до начала поединка.

Ранее сообщалось, на каком стадионе сборная Украины проведет номинально домашний матч против Франции. На этой арене "сине-желтые" уже провели три поединка.